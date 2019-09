Il paradosso di Fiat: produce di meno ma il valore triplica

Lo scorporo di pezzi pregiati come Ferrari fa impennare le azioni nel giro di 10 anni

L’ANALISI. Per la Fiom il settore automotive è «un buco nero»

Nel lanciare l’allarme sulla situazione dell’automotive – ricordando che dal 1999 al 2018 la produzione Fca di auto in Italia si è dimezzata, passando da 1.4milioni a 671mila vetture, e i posti di lavoro sono calati del 41% – il segretario della Fiom Cgil torinese, Edi Lazzi, ha imputato al gruppo automobilistico del Lingotto le maggiori colpe rispetto a un territorio torinese «finito in un buco nero».

D’altra parte, anche i numeri di Mirafiori, dove rispetto al 2006 si producono l’80% in meno di vetture, certificano che la Torino “company town” è ormai un ricordo lontano. Ma se dal punto di vista dei lavoratori torinesi in tuta l’azienda fondata dal senatore Agnelli ha più colpe che meriti, l’altro lato della medaglia mostra invece come l’imponente trasformazione di Fca abbia giovato eccome alle tasche degli azionisti.

A partire dal 2010, infatti, anno in cui il consiglio d’amministrazione di Fiat spa decise di procedere alla storica scissione dei business dei veicoli industriali dalle attività automobilistiche dando vita a Fiat Industrial, il gruppo non ha più smesso di spacchettare parti dell’azienda per rimanere competitivo sul mercato.

