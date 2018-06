Parafarmacia Care Line – Ci siamo fatti in due per il tuo benessere

La Parafarmacia Care Line si fa in due per soddisfare i suoi clienti: al piano superiore di piazza 66 Martiri 7 si trovano i classici prodotti da banco, i cosmetici e i prodotti di bellezza, gli integratori alimentari, i prodotti per l’igiene e quelli di fitoterapia. E al piano inferiore il centro estetico con la sauna ossigenante, il bagno turco, la cabina estetica ma anche una piccola palestra dotata di pedana oscillante. A coordinare tutto la dottoressa Stefania Giordanengo che dedica un’attenzione particolare all’alimentazione biologica, merito anche del suo Master in Nutrizione, ma è pure appassionata di sport e benessere fisico.

«Studiamo programmi specifici e personalizzati per tutti, basta prendere appuntamento».

La Parafarmacia è aperta da martedì a sabato con orario 9.30-12.30, 15.30, il centro estetico fa sempre orario continuato.

Contatti: 011.7807424.