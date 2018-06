Parafarmacia Gran Madre – Tra fitoterapia e omoterapia solo il meglio per la tua salute

Daniela, Elena e Rossano: è questa la formazione vincente della Parafarmacia Gran Madre che ha iniziato la sua attività dieci anni fa in via Monferrato 6/A e nel corso del tempo si è sempre più specializzata nei prodotti di cura alternativi e nella cosmesi senza per questo dimenticare la sua vocazione iniziale.

Una scelta di campo precisa, come conferma Daniela D’Avino:

«Non potevamo pensare di poter competere con le farmacie e comunque volevamo qualcosa che ci connotasse anche rispetto alla concorrenza. Per nostra passione siamo molto orientati verso i prodotti naturali, la fitoterapia e l’omeopatia con la ricerca di prodotti anche meno noti, ma perfettamente rispondenti alle esigenze dei clienti. Non ci interessa infatti necessariamente offrire solo i marchi più conosciuti, ma proponiamo anche prodotti di nicchia purché rispondenti a quello che ricerchiamo per coprire ogni spettro d’azione».

In questo senso vanno letti gli integratori naturali Solgar e Pegaso, la micoterapia con Freeland, oltre a preparazioni con fiori di Bach, ma anche le moltissime proposte nel settore cosmetici, con prodotti clinicamente testati, anallergici e di altissima qualità.

«Sia io che i miei colleghi – chiosa Daniela – siamo sempre costantemente aggiornati sulle ultime novità e andiamo alla ricerca del meglio».

La Parafarmacia è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario 9-13, 15.30-19.30.

Contatti: 011.8198884

Mail: [email protected]