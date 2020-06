Paragoni fraudolenti

Gira sui social una foto che ritrae nella sua metà superiore due bikers (motociclisti) a cavallo di motociclette tipo Harley Davidson, e nella metà inferiore due giovani sul monopattino. La metà sopra ha come didascalia 1970. Quella sotto, 2020. Seguono centinaia di commenti il cui succo è “quelli sì che erano” (con variante “noi sì che eravamo”) uomini, non come gli smidollati di oggi”. Fallo. Per giunta fatto in malafede, e quindi da ammonizione. Cosa c’entrano le Harley coi monopattini? Ve li vedete i pelosi, nerboruti e borchiati capelloni anni ’70 con le loro spetazzanti moto a manubrio altissimo (che per me era un trucco per far puzzare meno le ascelle esposte al vento) in via Garibaldi oggi? Non si può neanche porre il quesito opposto: “ve li vedete negli anni ’70 i giovani in monopattino sulla Route 66?” perché allora i monopattini elettrici non esistevano, e oggi che esistono non sono fatti per andare sulle stesse strade delle Harley. Argomento sbagliato, le moto, per confrontare le generazioni. Smettiamola di colpevolizzare i giovani dando loro degli ignoranti rammolliti. Sono come li abbiamo modellati noi. Se sono ignoranti è perché gli abbiamo fatto trovare una scuola intrisa di politicamente corretto, edulcorata, finta, gocciolante di politica vilmente fatta filtrare dalle cattedre. Se sono rammolliti è perché non abbiamo saputo dir loro abbastanza no, e quella parte politica che ha fatto del permissivismo una bandiera proibendo ogni selezione li ha resi tali. Non c’entra il monopattino. Io non lo uso perché se alla mia età un binario o una buca mi fanno cadere non esco vivo dall’ospedale. Ma loro no, loro sanno ancora cadere senza farsi male.

