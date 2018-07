Parapendio, grave un 39enne finito contro i cavi dell’alta tensione a Chialamberto

Incidente in tarda serata in frazione Cossiglia

Grave incidente a Chialamberto, nel Canavese. Un uomo di 39 anni originario di Giaveno è rimasto folgorato dopo essere finito contro i cavi dell’alta tensione durante un volo notturno, nel territorio della frazione di Cossiglia.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino dal personale del 118. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata per trauma alle vertebre e al midollo spinale.

Le sue condizioni sono giudicate gravi, anche se non è in pericolo di vita. I carabinieri, intanto, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.