Parapendista appeso a un albero a sei metri di altezza

Appeso a un albero, a circa 6 metri da terra: è la disavventura in cui è incappato un parapendista rimasto bloccato ai piedi del Monte Cavallaria, nel Comune di Brosso (To). L’uomo, un cittadino francese di 73 anni, ha sbagliato la manovra di atterraggio ed è finito contro l’albero.

SOCCORSO ALPINO E POMPIERI SUL POSTO

L’Sos al Soccorso Alpino canavesano, che si è precipitato sul posto insieme ai vigili del fuoco, per mettere in salvo il malcapitato, è stato lanciato dal club di volo che opera in zona.

IL PARAPENDISTA E’ ILLESO

Il parapendista, nell’incidente, non ha riportato alcuna ferita, pertanto, non si è reso necessario l’utilizzo dell’eliambulanza 118 per prestargli soccorso.