Parassiti e ratti nelle cucine, chiusa trattoria a Cantoira [FOTO]

Gravi carenze igieniche e sanitarie, addirittura con presenza di parassiti e ratti all’interno delle cucine: le hanno ravvisate i carabinieri della stazione di Chialamberto e i tecnici dell’Asl To4 di Cirié nel corso di un controllo in un bar trattoria di Cantoira, il “Villa”.

Il titolare, un uomo di 55 anni, è stato denunciato per aver violato la legge sulla vigilanza per la tutela della pubblica salute, non avendo osservato correttamente le procedure di conservazione degli alimenti.

Il bar trattoria è stato chiuso fino a quando saranno ripristinate e garantite le necessarie condizioni di igiene e di sicurezza. La scoperta delle irregolarità è avvenuta durante un controllo di routine nella zona della Val Grande.