Parcheggia male il furgone, ferito al volto con un taglierino

Lite in corso Moncalieri a Torino

Parcheggia male il furgone e ostruisce un passo carraio. Ne scaturisce una lite al termine della quale per il conducente del mezzo finisce male. E’ successo a Torino in corso Moncalieri. L’aggressore è un italiano di 69 anni che è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari.

COL FURGONE BLOCCA IL PASSO CARRAIO

Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, che hanno ascoltato alcuni testimoni, l’uomo era rimasto bloccato perché qualcuno aveva posteggiato un furgone davanti a un passo carraio.

LA LITE DEGENERA, VOLANO FENDENTI

Per questo motivo, tra il proprietario del mezzo e l’automobilista era scoppiata una discussione con spintoni e strattoni. Quando però gli animi erano sembrati placarsi, ecco che il 69enne ha preso un taglierino dall’auto, si è avvicinato al “rivale” e, dopo averlo minacciato, ha tirato alcuni fendenti uno dei quali è andato a segno al volto.

RECUPERATO IL TAGLIERINO

Una volta sul posto, gli agenti hanno appurato la presenza del ferito e, a poca distanza da lui, sono riusciti anche ad individuare l’aggressore. All’interno dell’auto di quest’ultimo i poliziotti hanno rinvenuto anche il cutter con il quale il 69enne aveva colpito, pochi attimi prima, il proprietario del furgone.

IL FERITO GUARIRA’ IN VENTI GIORNI

L’automobilista violento è stato arrestato per lesioni personali aggravate. La vittima, invece, ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni.