Parcheggia sulle strisce e poi stende motociclista con lo sportello: errori da ritiro della patente

Un duplice sbaglio gravissimo per una automobilista sbadata: la distrazione poteva costare davvero caro

Donna al volante, pericolo costante? Questo storico proverbio lo abbiamo sentito tutti almeno una volta nella vita. Vero, gli errori alla guida al giorno d’oggi vengono commessi sia da maschi che da femmine, ma quello che fa questa ragazza è davvero da ritiro della patente. La guidatrice, dopo aver parcheggiato sulle strisce, noncurante del tutto apre lo sportello nel mezzo della carreggiata, senza prima controllare. Ed ecco che arriva una motocicletta a tutta velocità che centra in pieno la portiera della macchina. Tutto ok per entrambi, solo un forte spavento. Ma da oggi, occhi aperti!