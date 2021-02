Parcheggiatori abusivi a Porta Nuova, la protesta di Torino Tricolore [FOTO]

Una ventina di volontari di Torino Tricolore, ha presidiato il posteggio della stazione Porta Nuova per impedire ai posteggiatori abusivi di chiedere il pizzo ai torinesi.

“Stamattina abbiamo deciso di presidiare il posteggio di Porta Nuova occupato, ogni giorno, da posteggiatori abusivi che, sotto minaccia, estorcono soldi ai mal capitati – ha dichiarato Matteo Rossino portavoce di Torino Tricolore – un problema che esiste da troppi anni e che sembra essere diventato parte della città ormai.”

“Pochi giorni fa un signore anziano è stato aggredito proprio in questo posteggio per aver dato una mancia troppo misera a un posteggiatore, ieri davanti all’ospedale Regina Margherita un’altra persona è stata minacciata per aver detto di non voler pagare – continua Rossino – La situazione è decisamente scappata di mano a chi dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini, questo fenomeno esiste da tempo e sta peggiorando.”

“Per una mattina abbiamo permesso ai torinesi di posteggiare in piena libertà e soprattutto in sicurezza, senza temere per la propria incolumità e per la propria auto – ha concluso Rossino – ci auguriamo che, dopo questi episodi gravissimi, chi di dovere inizi a occuparsene seriamente prima che succeda qualcosa di peggio, se no torneremo noi a presidiare.”