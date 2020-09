Ci mette una vita per completare una manovra piuttosto facile, complicandosi terribilmente la vita

Il parcheggio è mezzo vuoto, di spazio ce n’è a sufficienza per uscire subito. Eppure la persona alla guida di questa auto blu ci mette una vita per uscire, complicandosi terribilmente la vita. Non ci credete? Guardate e constatate.