Parcheggio e ritorno del mercato: piazza Bengasi resta un cantiere

Per piazza Bengasi c’è il rischio che i cantieri vadano ben oltre la fine dei lavori della metropolitana. La realizzazione del parcheggio di interscambio ed il ritorno del mercato da via Vigliani rischiano di paralizzare ulteriormente la piazza per altri mesi ancora oltre la fine del cantiere della linea 1 della metro. Il condizionale è d’obbligo, perché l’esito del bando per la trasformazione di piazza Bengasi con un grande parcheggio di interscambio doveva essere noto entro il mese di luglio, e così non è stato.

«Dal Ministero non ci hanno ancora comunicato l’esito» commenta il coordinatore ai lavori pubblici della circoscrizione Otto, Massimiliano Miano, che si dice fiducioso sull’esito positivo, «anche se gli stravolgimenti sul piano nazionale rendono tutto più complicato». In caso di recepimento del bando, prenderebbe finalmente il via il progetto di riqualificazione della piazza: «Un progetto che va nella giusta direzione, auspicata anche dal consiglio della circoscrizione Otto, poiché è un’opera che non prevede oneri a carico né della città ma soprattutto dei nostri concittadini», precisa ancora Miano. Ma le tempistiche del ritorno alla normalità verrebbero ulteriormente dilatate: per vedere il mercato in piazza Bengasi si potrebbe attendere ancora qualche anno dopo la fine dei lavori della metropolitana.

«Il ritorno in piazza del mercato è una buona notizia. Non lo è, invece, l’organizzazione delle tempistiche con altri anni di lavori in piazza Bengasi», commenta il coordinatore al commercio della Otto Alessandro Lupi. Un ritorno che sembra avere caratteristiche ancora confuse: le mappe – già ipotizzate – del mercato prevedono che gli ultimi banchi finiranno nel territorio del Comune di Moncalieri. Una probabile svista, che però – come evidenzia Lupi – provocherebbe la surreale condizione di avere banchi che pagano un diverso plateatico, con diverse licenze e con diversi controlli, a seconda dei due Comuni.

Tempo per mettere le cose a posto ce n’è ancora. Ma se il bando dovesse andare a vuoto? Per i banchi si prospetterebbe la permanenza sine die in via Vigliani. Cosa che non dispiace a molti esercizi commerciali che ormai gravitano proprio sulla vicinanza del terzo mercato più grande di Torino. Mercato che, val bene ricordarlo, è stato spostato nel 2012 nella nuova sede costata un milione e 600 mila euro. Doveva restarci cinque anni appena: ne sono già passati sette.