Parchi cuore della fase due tra fitness, show e barbieri

La fase due della città di Torino va a braccetto con la bella stagione e così parchi, piazze e aree verdi diventano i luoghi simbolo della rinascita. Dal fitness agli spettacoli, passando per nuove aree pedonali con dehors “leggeri”, bancarelle e postazioni mobili per barbieri e pedicure, la città si reinventa “a cielo aperto”.

«Immaginiamo una fase due e una stagione estiva in cui le comunità e le persone vivano il più possibile in socialità sotto il cielo invece che chiusi in casa». Con queste parole, l’assessore all’Ambiente Alberto Unia descrive la visione di “Torino a cielo aperto”.

«Le aree verdi devono tornare a essere la casa di ogni cittadino – gli fa eco la prima cittadina Chiara Appendino, dai suoi canali social -. Esattamente come in una casa, è necessario muoversi con responsabilità e cautela, a maggior ragione in questo momento di un’emergenza che non è ancora finita».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI