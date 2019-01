Parco della salute di Torino: gara al via entro fine mese

Parco della Salute di Torino: la gara partirà entro la fine del mese. Lo ha comunicato, questa mattina, l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta nel corso della riunione di giunta. E’ stato infatti completato l’ultimo passaggio procedurale necessario per l’avvio della gara, la firma da parte del Ministero della Salute del decreto di ammissione del finanziamento già previsto per l’opera. A disposizione ci sono 142,5 milioni di euro di fondi statali e oltre 7 milioni di euro di fondi regionali per un totale di circa 150 milioni di euro di risorse pubbliche.

SIAMO AL PASSO DECISIVO

“Siamo al passo decisivo di un percorso lunghissimo – commenta il presidente della Regione Sergio Chiamparino -. Con l’assegnazione in via definitiva delle risorse sono stati compiuti tutti gli atti necessari all’avvio della gara: della realizzazione del Parco della Salute si discute da almeno 15 anni, ora possiamo finalmente dire che ci siamo”.

MANTENUTO L’IMPEGNO

“Uno degli obiettivi principali che ci eravamo dati in questo mandato era l’avvio della gara per il Parco della Salute, dopo gli anni di incertezze e di ritardi accumulati in precedenza – sottolinea l’assessore Saitta -. Abbiamo mantenuto questo impegno, stabilendo tempi chiari e dando certezze al progetto, ad esempio con la scelta di occuparci in via preventiva della bonifica dell’area”.

DUE LE GARE AL VIA

Entro il mese di gennaio saranno dunque al via due gare, entrambe bandite dalla Città della Salute di Torino in qualità di stazione appaltante. La prima riguarderà il Parco della Salute vero e proprio, attraverso la formula del dialogo competitivo, per oltre 400 milioni di investimento fra pubblico e privato. Con la seconda verrà appaltata la bonifica dell’area ex Avio, su cui sorgerà il complesso, per un valore di circa 18 milioni di euro. In questo modo chi vincerà la gara per la realizzazione dell’opera potrà iniziare i lavori immediatamente, con la bonifica già conclusa.