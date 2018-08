Parco Di Vittorio, via ai lavori. «Sarà il più grande di Torino»

Partiranno nei prossimi giorni i lavori che, in circa sei mesi, porteranno alla realizzazione dell’area giochi più grande di Torino. Nella zona del parco Di Vittorio, in Circoscrizione 8, è stato avviato, grazie a un finanziamento pari a 720mila euro da parte di AxTo, un progetto di riqualificazione delle due aree giochi già esistenti. Nel dettaglio, l’area che si trova a est di via Donato Bachi (meno frequentata dalle famiglie, poiché più periferica e priva di servizi e bar) verrà smantellata: i giochi verranno smontati e rottamati in breve tempo. In un secondo momento, partiranno anche i lavori di riqualificazione dell’area giochi a ovest di via Donato. «Inizialmente, si era pensato di partire con la riqualificazione dell’area est ma, durante la IV Commissione, sono emerse alcune perplessità, dal momento che l’area giochi risultava essere decisamente sottoutilizzata» ha commentato il vicepresidente della 8 e promotore del nuovo progetto, Massimiliano Miano. A questo si aggiunge che, le due aree giochi avrebbero dovuto ospitare bambini di fasce d’età diverse: da 5 a 12 anni la Est e da 3 a 8 anni la Ovest. «I genitori con figli di età differenti lamentavano l’impossibilità di poter portare i bambini a giocare nella stessa area». Da qui l’idea: smantellare l’area est e creare un’unica ampissima area ovest, fornita di ben 17 tipologie di giochi che potessero soddisfare bambini dai 3 ai 12 anni. «È stato fatto un lavoro certosino – ha spiegato Miano – grazie alla collaborazione con i tecnici del Verde Centrale e dell’assessore all’Ambiente, Alberto Unia». Di fondamentale importanza nei giorni scorsi è stato inoltre ragionare per capire come apportare la modifica al progetto, pur non perdendo il finanziamento ministeriale. «Il progetto era già stato fatto pensando alle due aree giochi di parco Di Vittorio – ha commentato l’assessore Unia – ma in seguito a un sopralluogo e ascoltando quello che ci hanno segnalato i cittadini, abbiamo capito che l’area giochi est non veniva frequentata dai bambini ed era spesso vandalizzata. Così, parlando con la Circoscrizione, abbiamo pensato a un’unica grande area giochi». Un bel risultato per la Circoscrizione 8 di Torino. «Riusciamo a far sfruttare al meglio i fondi senza utilizzarli in zone non gradite da bimbi e famiglie. Ottimo!» ha commentato soddisfatto il consigliere Alessandro Lupi.