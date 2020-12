Parco Dora, botte all’amministratore di condominio e a un agente: arrestato 42enne

L'uomo, in stato di alterazione psico-fisica, ha danneggiato anche la portiera dell'auto della polizia

Nel tardo pomeriggio di domenica gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in uno stabile nei pressi del Parco Dora dove precedentemente era stata segnalata una lite. L’amministratore di condominio ha riferito agli operatori di essere stato minacciato e percosso da un inquilino dopo averlo redarguito dal far accedere nei locali dello stabile, in orari notturni, persone esterne al palazzo.

I poliziotti bussano alla porta dell’uomo, cittadino italiano di 42 anni, che sin dall’inizio ha mostrato palesemente agli operatori il suo stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope. Il 42enne, infatti, ha assunto da subito un atteggiamento irriguardoso nei confronti degli agenti, insultandoli prima e minacciandoli poi, gettando un cutter in terra.

Pochi istanti dopo, insofferente al controllo, ha colpito con una testata l’operatore della Volante tentando di morderlo. Definitivamente bloccato e accompagnato all’autovettura di servizio, ha danneggiato la portiera posteriore con un calcio. L’uomo, con precedenti di polizia di vario genere, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, nonché denunciato per minacce.