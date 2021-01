Parco Dora festeggia i primi 10 anni tra ascensori rotti e covi di disperati

Tra murales e senzatetto. Compirà dieci anni proprio nel 2021 il rinnovato parco Dora, un’opera di restyling post-industriale che però non è mai riuscita a decollare appieno. Sotto l’imponente capannone dello strippaggio dell’area Vitali, lo scorso anno non si è tenuto il grande show del Kappa Future Festival, perché il coronavirus non ha fatto sconti a nessuno. La maxi-kermesse musicale conta di tornare quest’anno, ma visti i numeri ancora preoccupanti della pandemia è meglio essere cauti. Così come, a causa dei Dpcm, non è possibile organizzare le partite di basket, sempre sotto la tettoia. Anche se, va detto, non mancano i ragazzetti intenti a trasgredire le regole.

Murales

In compenso ogni tanto compaiono dei nuovi murales in sostituzione di quelli vecchi, e qualche opera scatena pure le polemiche. Come quella in omaggio allo scrittore giapponese Yukio Mishima.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++