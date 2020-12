I parenti divisi da una strada: lo strano Natale di Fornacino

Fra coloro che non potranno passare il Natale con i parenti per rispettare il nuovo Dpcm i più beffati saranno sicuramente i residenti del Fornacino. La frazione ha, infatti, la particolarità di essere divisa letteralmente in due da un’unica strada, a sinistra della quale si è nel territorio di Leini e a destra di Settimo. Questo, negli anni ha creato innumerevoli situazioni al limite dell’incredibile a partire dalla toponomastica. Infatti la stessa strada ha nomi diversi: il lato settimese si chiama via Reisera, quello leinicese come la borgata stessa e molti anni fa quando l’azienda municipale non era la medesima i rifiuti venivano raccolti in due giorni differenti da due camion diversi. E poi la piccola chiesa, il centro ricreativo e i campi sportivi si trovano a Settimo mentre la fermata dell’autobus si trova a Leini.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++