Fino a Parigi in bici per Simone: Matteo ha tagliato il traguardo

Matteo Bono, consigliere circoscrizionale di Torino, dirigente d’azienda e ciclista per passione, ha tagliato il traguardo ed è giunto a Parigi in bicicletta. Era partito poco più di una settimana fa da Londra. Bono ha preso a cuore la situazione di Simone, un bimbo di Grugliasco affetto da una grave patologia congenita di cui risultano solo 9 casi al mondo. Un bambino che ha bisogno di cure, molto costose per cui, «ho inforcato la bicicletta – spiega Bono – per un’iniziativa benefica che potrebbe portare fondi a favore di Simone».

Un lunga corsa in Europa: «È una sorta di “donazione” di chilometri, io ci ho messo le gambe e la testa e chiunque potrà donare simbolicamente i chilometri che ho percorso. La famiglia tempo fa ha aperto anche una pagina Facebook “Simone il Leone: storia di un bambino speciale”.

