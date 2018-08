Parking Capuana, 4 anni di buio. «Una ferita aperta per Mirafiori»

Viene definita “la grande piazza degli sprechi”. Un lembo di terreno compreso tra via Farinelli e via Morandi, un parcheggio pertinenziale – fatto costruito dal Gtt in accordo con Palazzo Civico – interrato chiuso e abbandonato da quasi quattro anni. L’opera, costata 4,2 milioni di euro, è stata completata nel 2014. Con quasi dieci anni di ritardo rispetto al cronoprogramma, complice il fallimento di una ditta appaltatrice. Poteva ospitare – dove un tempo sorgeva la scuola Capuana – 91 box, di cui 89 per le auto e due per le moto. Ma rispetto al simbolico taglio del nastro le cose sono andate decisamente meno bene. Gtt ha provato invano a trovare acquirenti con un bando: nel tentativo di vendere almeno il 60% dei posti auto. Ma fu un fallimento. E oggi i risultati si vedono a occhio nudo.

In superficie le grate dei tombini si muovono al minimo contatto con il piede. Un bambino, insomma, potrebbe facilmente farsi male. L’illuminazione, costituita da diciotto torrette, è un miraggio mentre in alcuni punti si notano le transenne, a seguito di una serie di atti vandalici. Il peggio, però, lo si può vedere nei sotterranei. Ridotti a una discarica e oggetto di barbarie. Sporcizia e degrado la fanno da padroni. Ci sono le bottiglie rotte, le biciclette lanciate dai vandali e un sacco di altri rifiuti. I cittadini avevano anche chiesto di intitolare la piazza ai Santi Apostoli. Cosa che ufficialmente non è ancora stata fatta (l’intitolazione per altro è prevista per il prossimo 25 ottobre). Anche se qualsiasi residente della zona vi direbbe il contrario. «Bene l’intitolazione, richiesta attraverso una raccolta firme della comunità parrocchiale, ma il futuro dell’area sottostante quale sarà? Cosa intendono fare la Città e Gtt? Lasciare tutto in completo stato di abbandono?» si chiede il coordinatore ai Lavori Pubblici della Due, Alessandro Nucera. «Spero che dopo l’intitolazione si apra un confronto con il territorio e gli enti interessati per valutare possibili azioni sul futuro dell’area sottostante» conclude Nucera. Di certo intitolare una piazza sopra un’autentica discarica non sarebbe un bel passo avanti per Mirafiori.