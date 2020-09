Parla Azzolina: “Scuola è luogo sicuro, potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte”

“La scuola? Inizierà il 14, è tutto sotto controllo. Siamo pronti ad affrontare i problemi, se ci saranno bambini positivi interverrà il dipartimento di prevenzione territoriale. Sono convinta che la scuola ad oggi è il posto più sicuro di tutti, dato che è stato fatto un lavoro straordinario”. Parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in visita questa mattina a Biella all’Istituto Comprensivo del secondo circolo di Chiavazza.

“Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte“, ha aggiunto la ministra parlando del provvedimento che impone la misurazione della temperatura agli studenti. “Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti contagiati utilizzino i mezzi di trasporto per arrivare a scuola. – ha spiegato Azzolina – Non si può a 4 giorni dall’apertura cambiare, anche per rispetto nei confronti delle famiglie e dei dirigenti. Non escludiamo la possibilità di aprire un contenzioso con la Regione Piemonte e impugnare il decreto del presidente Cirio“.