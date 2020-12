Parla Grosjean: «Senza Halo non sarei qui»

Le ustioni alle mani sono evidenti, così come l’esito di tutti gli esami ai quali è stato sottoposto. Nessuna frattura evidente per Romain Grosjean che già oggi lascerà l’ospedale di Manama nel quale è stato ricoverato dopo l’impatto a impatto a 221 km/h che ha spezzato la sua Haas ma non ha fiaccato lui. Il francese è salvo per miracolo o per merito dell’Halo, a seconda di come la si voglia giudicare (ma una non esclude l’altra) ed è anche tornato a sorridere. Lo ha fatto sapere a tutti con un post: «Ciao a tutti, volevo dirvi che sto bene, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di sostegno. Qualche anno fa ho detto di essere contrario all’Halo, ma senza di lui oggi non sarei qui a parlare con voi… Grazie alla Fia, agli steward e ai medici che mi hanno assistito sul circuito e qui in ospedale. Spero di vedervi presto». Tornerà in pista ma per ora non al volante della sua vettura: nel prossimo Gp in Bahrain, da venerdì, su un circuito diverso e simile a un ovale americano, toccherà a un nipote d’arte. La Haas infatti ha scelto il brasiliano Pietro Fittipaldi, erede del grande Emerson (due volte campione mondiale), che era già il terzo pilota del team americano e debutta in Formula 1.

L’attesa sarà tutta per lui e non per la Ferrari che ha poco da raccontare. Un’altra domenica di passione, un’altra rissa sfiorata tra i due piloti anche se alla fine Mattia Binotto ha dato ragione a Leclerc. Per Vettel l’addio è amarissimo.