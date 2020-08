Parla la prof di Pirlo. «Disciplinato e serio. Lo aspetto in classe»

Da Carletto Ancelotti a Marcello Lippi, fino ad arrivare ad Antonio Conte. Ma i maestri della vita, per Andrea Pirlo, non sono stati solo gli ex allenatori. Tra questi c’è anche Maria Palma Rossi, oggi professoressa di matematica e geometria all’istituto turistico-alberghiero di Gardone Riviera, sul lago di Garda. II due si sono conosciuti a metà degli anni novanta. Lui era un giovanotto di belle speranze, lei professoressa presso la scuola “Marco Polo” di Brescia. «Quando leggevo sui giornali che lo chiamavano maestro, geometra del centrocampo, autore di parabole imprendibili sui suoi calci di punizione, speravo sempre di averci messo lo zampino anche io, insegnandogli geometria sui banchi di scuola», dice la sua ex professoressa.

