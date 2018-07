Parla Miccichè: “Ronaldo? Colpo storico per lo sport italiano”

“Cristiano Ronaldo è un’operazione storica non solo per la Juve e la città di Torino, ma anche per lo sport italiano”. Così il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè, ha espresso le proprie congratulazioni al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per essere riuscito a portare in Italia il campione portoghese. “A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di spettacolo e competizione, ma anche per quanto riguarda la creazione di valore del settore”, sottolinea Miccichè.