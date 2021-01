I parlamentari alleati ai sindaci per dire no al deposito nucleare

Un emendamento trasversale firmato dai parlamentari piemontesi; un tavolo di concertazione creato da Regione Piemonte per affrontare in modo condiviso il tema dell’eventuale insediamento in Piemonte del sito nazionale unico per il deposito di scorie radioattive; l’impegno di Città metropolitana e Regione nell’affiancare i Comuni con il lavoro dei tecnici; la necessità di fare squadra sul territorio per difendere le eccellenze agroalimentari e turistiche sulle quali tanto si è investito negli ultimi anni; infine la presenza di errori ed imprecisioni contenuti nel documento di Sogin e la mancanza di trasparenza sui documenti.

Questi i principali punti emersi, ieri, dalla videoriunione convocata dal vicesindaco di Città metropolitana di Torino Marco Marocco insieme all’assessore regionale Maurizio Marrone che ha collegato i sindaci dei territori potenzialmente interessati con numerosi parlamentari piemontesi.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++