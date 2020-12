Da Parma a Fiorentina, il gennaio del Toro: un mese per la svolta

Un mese per salvarsi. O, se non altro, raddrizzare la stagione: oggi si chiude il 2020 – da incubo -, domani comincia l’anno nuovo e si aprirà un gennaio che per il Toro sarà caldissimo. Innanzitutto perché il calendario, nei prossimi 31 giorni, offre una serie di scontri diretti da non sbagliare, non solo per non sprofondare ulteriormente in classifica ma anche per non far allontanare troppo la concorrenza. Si parte domenica prossima, il 3 gennaio, con la trasferta di Parma, altra squadra in crisi di risultati: non vince da un mese, è reduce dalla sconfitta di Crotone e la posizione di Liverani è traballante. Poi il Toro riceverà il Verona, prima del doppio confronto tra campionato e Coppa Italia a San Siro contro il Milan, ed ecco il trittico fondamentale: Spezia in casa, Benevento fuori, Fiorentina al Grande Torino. Queste le tappe del gennaio granata, con Belotti e compagni che partiranno dai miseri 8 punti conquistati nelle prime 14 giornate. È inevitabile che serva un cambio di rotta in campo, mentre dal mercato si attenderanno i rinforzi giusti.

