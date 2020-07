Parola d’odore

Avanzando nel prato delle ombre lunghe si pensa spesso al passato. A me piace farlo a sezioni, soffermandomi su periodi (l’infanzia, la scuola, la goliardia…) e sensi particolari (l’olfatto, l’udito…) per rivivere gli istanti minimi. Gli odori, ad esempio. Non ho mai più avuto un olfatto sensibile come da bambino, vergine da fumo, pulito e curioso, quasi ancestrale in quel suo ruolo orientatore che fu vitale per i nostri antenati cacciatori-raccoglitori.

Ed eccoli riaffiorare alla mente, gli odori dell’infanzia, quando nella rimessa gasoliosa di Soffietti, a Usseglio, fiutavo avidamente gli pneumatici della corriera (alti come me) e quando il bestione blu-azzurro partiva mi mettevo dietro ad annusarne lo scappamento. Mi piaceva, quell’odore, come quello delle buse di cavallo che nonna Nora raccoglieva nelle strade per i suoi gerani, facendo fermare la macchina alla mamma.

A Torino vicino a casa mia c’era la Coinca, e quando tostavano il caffè si spandeva su tutto il quartiere un profumo meraviglioso. E la puzza d’uovo marcio della Snia Viscosa, a Venaria? Andando e venendo da Usseglio lo sentivo anche a finestrini chiusi. Ci sembrava impossibile che i Venariesi lo sopportassero, ma poi papà disse “non lo sentono perché il naso si abitua”.

E per farci capire il concetto citò madama Rossi, una delle patàgne amiche della nonna che si profumava a secchiate, la sentivi a cento metri, ma lei non se ne rendeva conto perché il suo naso era abituato. È quello che succede a noi oggi con gli scandali. Fai un debito e non ci dormi. Ne fai mille e sei un finanziere. Maledetta quotidianità che sbuca fuori e mi distrae dal divino odore, tra l’orzata e la mandorla, della colla Coccoina!

