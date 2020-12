Parte il countdown per le Atp Finals. A Torino dal 14 al 21 novembre 2021

Il campione russo Daniil Medvede si è aggiudicato le Finals di Londra e ora la palla passa a Torino che raccoglie il testimone virtuale e si prepara a ospitale le Nitto Atp Finals per i prossimi cinque anni, dal 2021 al 2025.

«Il countdown è ufficialmente iniziato» spiegano da Palazzo Civico. Manca meno di un anno per assistere alla competizione che, dal 14 al 21 novembre 2021 vedrà sfidarsi i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio della classifica Atp, sfidarsi nell’arena del Pala Alpitour. «Torino ha una storica tradizione di sport e di eccellenze sportive – commenta la sindaca Chiara Appendino -. Il percorso che ha portato le Nitto Atp Finals nella nostra Città è stato impegnativo ma eravamo fermamente determinati a raggiungere questo obiettivo». E, ancora: «Guardiamo ora al 2021 e ai cinque anni successivi con determinazione e fiducia. Forti di un evento internazionale che porterà sul nostro territorio circa 600 milioni in termini di ricadute economiche e che rilancerà l’immagine della nostra Torino in tutto il mondo».

Per l’organizzazione è stata creata una squadra ad hoc, che affiancherà tutti i livelli istituzionali alla Federazione Italiana Tennis e all’Atp, vale a dire le due istituzioni sportive titolari dell’evento. La manifestazione potrà inoltre contare sullo straordinario supporto dei partner di grande prestigio internazionale che già oggi, a un anno dall’inizio del quinquennio torinese, hanno scelto di essere al fianco dell’organizzazione. Il colosso giapponese Nitto Denko Corporation si conferma Title Partner delle Nitto Atp Finals fino al 2025, mentre Intesa Sanpaolo, Host Partner, accoglierà l’evento a Torino con i l centrale ruolo di padrone di casa.

«Lo sport è da sempre un potente mezzo di condivisione e mai come adesso serve Uno spirito di squadra per superare il difficile momento che stiamo vivendo – sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – I dati della nostra regione mostrano Un miglioramento che dobbiamo proteggere e consolidare per consentire Una ripartenza che sia davvero per sempre. E le Nitto Atp Finals saranno uno dei motori di questa ripartenza, una grande opportunità per i l nostro territorio di guardare avanti e di tornare a far parlare di Torino e del Piemonte in ogni parte del mondo».

Parte oggi la campagna di comunicazione nazionale ed internazionale. Parte anche la vendita dei biglietti per l’edizione del 2021, che saranno disponibili all’indirizzo NittoATPFinals.com.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle giovani generazioni e alle scuole.