Parte la maxi-causa. La sindaca si affida agli avvocati Unipol

Desireè Bastante è una vittima dimenticata. Una di quelle che in piazza San Carlo, quel 3 giugno maledetto, c’erano e hanno rischiato di morire. Travolta dalla folla, schiacciata nella calca, è stata trasportata d’urgenza al Mauriziano e operata a luglio per ridurre una frattura al bacino. Un intervento lungo e delicato, un incubo da cui ancora oggi non riesce a liberarsi. E una storia sfuggita alle cronache che ora diventa un caso pilota nella partita dei risarcimenti a chi è rimasto ferito sotto i maxi schermi di Juventus-Real Madrid. Perché Desireé, 20 anni, insieme con la mamma adesso chiede i danni. E per la prima volta si mette nero su bianco che a pagare, se verrà condannato il Comune, sarà UnipolSai.

+++CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI+++