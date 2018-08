Parte per le vacanze in Spagna e sparisce nel nulla: è giallo sulla sorte di un pensionato

Dal 25 luglio non si hanno più notizie di Romeo Natale, 76 anni residente a Sant'Ambrogio

E’ giallo sulla sorte di un pensionato di Sant’Ambrogio, scomparso ormai dallo scorso 25 luglio quando i familiari lo hanno visto per l’ultima volta, prima che partisse per godersi qualche giorno di vacanza in Spagna. Romeo Natale, 76 anni, è letteralmente sparito nel nulla.

IN SPAGNA NON E’ MAI ARRIVATO

Le sue tracce si sarebbero perso lungo il tragitto, nella zona compresa tra Claviere, Gap e Briancon. L’uomo era alla guida di una Dacia Duster blu diretto a Taragona ma nella Penisola iberica non sarebbe mai arrivato.

L’UOMO SOFFRE DI PROBLEMI CARDIACI

Natale, secondo quanto reso noto dalla famiglia, soffre di problemi cardiaci. Ecco perché è importante che venga ritrovato il prima possibile. Quando ha lasciato la sua abitazione a Sant’Ambrogio indossava una canotta bianca con camicia a quadrettoni rossa e un paio di pantaloncini beige.