Parte un colpo di pistola alla stazione Dora: guardia giurata ferita alla mano

Momenti di paura, ieri mattina, nella stazione Dora a Torino. All’improvviso dalla pistola di una guardia giurata in servizio nello scalo di piazza Baldissera, è partito un colpo che ha prima ferito il vigilante alla mano e poi ha perforato il vetro della sala d’attesa.

FORSE COLPITA LA PARTE ESTERNA DI UN TRENO

E’ probabile che nella sua traettoria, la pallottola abbia anche colpito la parte esterna di un treno (alcuni passeggeri, in tal senso, hanno detto di aver sentito un “urto”).

VIGILANTE AL PRONTO SOCCORSO: NON E’ GRAVE

Il vigilante ferito, si tratta di un 57enne, è stato immediatamente soccorso e trasportato al vicino ospedale San Giovanni Bosco. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

UN’IMPRUDENZA DELLA GUARDIA GIURATA?

Sul posto è intervenuta la polfer e la squadra volante della polizia: gli agenti hanno accertato che la pistolettata è partita per errore, probabilmente per un’imprudenza della guardia giurata. Insomma, si sarebbe trattato di un incidente che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze.