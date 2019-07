Erano partiti per fare le vacanze insieme. Due giovani uccisi da un’auto impazzita

Sono Yuri Ferrari, 20 anni, di Nichelino e Adriano Fasulo, 21 anni, di None, le vittime del terribile incidente stradale avvenuto due giorni fa in Veneto. Uno è morto sul colpo, l’altro mentre il personale sanitario del 118 cercava di rianimarlo. Andrea Novelli, 20 anni, di Airasca, invece, è il terzo amico che era partito con loro e che ora è ricoverato all’ospedale di Verona.

Stavano cambiando la ruota della loro auto quando sono stati travolti da un’altra vettura a Bardolino, sul Lago di Garda. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di giovedì sulla strada regionale 450, appena fuori l’abitato di Calmasino. Sull’incidente indagano i carabinieri di Bardolino. Secondo quanto si è appreso i tre ragazzi stavano cambiando la ruota della loro auto, parcheggiata a bordo strada, quando sarebbero stati letteralmente falciati da una Volvo Xc70 con un rimorchio, guidata da un uomo di 64 anni, residente in provincia di Trento in viaggio insieme alla compagna. Il gruppo di amici si era fermato in una piazzola solo quando si era accorto di avere un problema ad una gomma. Secondo quanto hanno riferito i testimoni ai carabinieri di Bardolino, intervenuti sul posto, il conducente della Volvo non avrebbe non potuto scorgere l’auto in panne e i ragazzi che armeggiavano attorno alla ruota.

Forse un momento di distrazione, anche perché l’uomo è risultato negativo all’alcol test e, da quel che avrebbe dichiarato, non stava parlando al telefono. In ogni caso i militari hanno sequestrato il cellulare del conducente del Volvo, finito anche lui in ospedale in forte stato di shock.

Il terzetto di piemontesi si trovava su quella strada perché in vacanza e avrebbe fatto ritorno in Piemonte solo tra una decina di giorni. «L’impatto – hanno aggiunto i testimoni – è stato particolarmente violento» e, dopo aver investito i tre giovani, la Volvo è finita fuori strada, segno che il conducente ne aveva perso il controllo, verosimilmente a causa della velocità eccessiva. I due ragazzi periti nel sinistro, erano molto conosciti nei loro luoghi di residenza. entrambi, come l’amico che è rimasto ferito, lavoravano e avevano programmato da tempo di trascorrere le vacanze insieme. I funerali saranno celebrati i primi giorni della prossima settimana.