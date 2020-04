Partono i lavori per l’allestimento dell’ospedale da campo nell’area ex Ogr a Torino

L'area sanitaria temporanea sarà installata su un appezzamento di circa 8.900mq per un primo modulo da 92 posti. Tempo previsto per la realizzazione: due settimane

Emergenza coronavirus: Ha aperto i battenti questa mattina il “cantiere” per la realizzazione di un ospedale da campo nell’area del complesso delle ex Officine Grandi Riparazioni (Ogr) in corso Castelfidardo a Torino.

LAVORI CONCLUSI IN DUE SETTIMANE

I lavori saranno portati avanti dai reparti Genio Infrastrutture dell’Aeronautica Militare con il coordinamento dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte: il tempo calcolato per l’allestimento dell’area sanitaria temporanea è di due settimane.

INTESA RAGGIUNTA NEI GIORNI SCORSI

I lavori sono partiti dopo che la Fondazione Crt (Cassa di Risparmio di Torino), insieme alla sua società consortile per azioni Ogr Crt, ha messo a disposizione della Regione una porzione del sito di sua proprietà. Da qui l’intesa, siglata nei giorni scorsi, tra ente piemontese, prefettura, Comune di Torino, società consortile per azioni OGR Crt e Fondazione Crt.

UN’AREA DI 92 POSTI

L’ospedale sarà installato su un’area di circa 8.900mq per un primo modulo da 92 posti, ripartiti in 4 posti di stabilizzazione in emergenza, 32 posti di terapia semintensiva e 56 posti di degenza ordinaria.

COSTI DELL’OPERA: 3 MILIONI

Per quanto concerne i costi, sono stati valutati, al momento, in circa 3 milioni di euro e saranno completamente coperti da Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha comunicato con tempestiva generosità la propria disponibilità nell’ambito della Convenzione pluriennale con la Regione Piemonte.