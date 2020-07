Partono oggi i saldi anticipati contro la crisi da coronavirus

Recuperare almeno in parte il 50% del fatturato andato in fumo dall’inizio dell’emergenza. È questo l’obiettivo dei 1.500 commercianti torinesi, 3mila in tutta la provincia, che oggi si apprestano a esordire con i saldi estivi decisamente “anomali”, visto il lungo lockdown e il ritardo rispetto a quelli del 2019.

Secondo le analisi condotte da Ascom e Confesercenti, ai saldi aderirebbero otto commercianti su dieci e lo sconto medio dei prodotti venduti oscillerebbe tra il 30% e il 50%. Ma la spesa media ipotizzata sarà inferiore a quella dello scorso anno.

Per Ascom: «lo scontrino medio di ogni nucleo familiare si attesta su 150 – 200 euro, cifra ben più bassa del 2019 e condizionata dalle campagne promozionali promosse da outlet e store già un mese fa».

