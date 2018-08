Partydea – Feste indimenticabili con palloncini e festoni

Partydea, in corso Cadore 17/4, è il massimo per allestire una festa da ricordare. Festoni, piatti, bicchieri, ma il must dell’attività guidata da Antonella Scutellà è nei palloncini, grazie ai quali creare ambientazioni a tema, con disegni personalizzati di ogni tipo, per ogni occasione, dai matrimoni ai compleanni, dalle inaugurazioni agli addii al celibato. E, se occorre, il personale viene a montare l’allestimento in tutta la regione e non solo.

Partydea apre lunedì dalle 16 alle 19, dal martedì al sabato 10-13, 16-19.

Contatti: 011.2076437.