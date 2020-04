Pasqua, aperti nonostante l’ordine di chiusura: a Torino tre negozi sanzionati e sospesi

Tre negozi aperti, come se nulla fosse, nella città di Torino, nonostante l’ultimo decreto governativo ordinasse la chiusura delle attività per Pasqua e Pasquetta.

Operazione del Commissariato Barriera Nizza: in ordine, stop per un minimarket ed un alimentari di via Saluzzo, insieme ad una macelleria di piazza Bengasi. Le attività sono state multate per 400 euro e sospese per 5 giorni. In tutti e tre i casi le saracinesche erano alzate e le luci accese. I poliziotti hanno, inoltre, riscontrato anche attività di clienti che avevano appena fatto acquisti.