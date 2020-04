Pasqua ci dona una speranza

Questa Pasqua così strana da non aver trovato spazio neppure nei libri di fantascienza potrebbe averci riservato un seme di speranza. A Pomezia, nel cuore dell’agro romano, sarebbe stato isolato il vaccino contro il coronavirus. E non solo: tra brevissimo tempo potrebbero partire i test in collaborazione con lo Jenner Institute della Oxford University, su 500 volontari sani con la prospettiva di avere pronto il siero entro settembre. Segno che non ci sono contro indicazioni tossicologiche per i volontari che sarebbero già stati ingaggiati in Inghilterra. Sarebbe una manna dal cielo e non solo per il prestigio dei ricercatori italiani che da gennaio sono in competizione con i team più accreditati al mondo, dalla Cina agli Usa passando per il Regno Unito. Lo straordinario risultato ottenuto dai ricercatori della Advent-Irbm di Pomezia è stato quello di aver battuto il record di velocità di utilizzo del farmaco, tagliando i tempi di attesa per l’utilizzo su vasta scala di oltre un anno. La data del prossimo settembre che dovrebbe prevedere una prima profilassi per il personale medico, per i volontari e per le forze dell’ordine, lascerebbe intendere che la distribuzione per la popolazione italiana potrebbe avvenire già nel prossimo autunno. Per noi costretti a casa, ma soprattutto per i camici bianchi in prima linea, già piagati da centinaia di morti (10 in Piemonte) e oltre un migliaio di contagi, la notizia non può che infondere speranza. Certo di mezzo ci saranno la burocrazia medico- scientifica, i macroscopici interessi delle industrie farmaceutiche, i nulla osta delle grandi organizzazioni internazionali, ma – se come sostengono i ricercatori – il vaccino è davvero efficace, questa Pasqua triste si ritaglierà un ruolo importante nella storia dell’umanità.

