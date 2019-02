Pasquaretta cambia avvocato: “Incompatibilità con difesa Appendino”. E il sottosegretario lo scarica

L'ex portavoce è indagato proprio per presunta estorsione alla sindaca di Torino

Cambio di legale per Luca Pasquaretta, l’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino raggiunto ieri da un avviso di garanzia. I legali dello studio Chiusano, che lo avevano assistito finora, hanno infatti rifiutato l’incarico per questo specifico caso.

Le ragioni sono da ravvisare nella “incompatibilità” tra l’incarico di difensori di Pasquaretta e quelli della stessa Appendino, dopo che l’ex portavoce è stato iscritto nel registro degli indagati proprio per presunta estorsione alla sindaca.

Anche Chiara Appendino, infatti, è seguita dal pool di avvocati dello studio Chiusano, in particolare dall’avvocato Luigi Chiappero che sta curando i suoi interessi nella delicata questione del processo per i fatti di piazza San Carlo.

In seguito all’inchiesta che coinvolge Pasquaretta, intanto, il sottosegretario all’Economia Laura Castelli ha diffuso una nota in cui scarica l’ex portavoce della sindaca, fino a stamattina suo collaboratore: “A seguito dell’inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte – scrive Castelli – ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati”.