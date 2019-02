Pasquaretta si difende: “Mai ricattato Chiara Appendino”

Indagato per estorsione, scaricato prima dall’avvocato – lo stesso della sindaca su cui avrebbe fatto pressioni per ottenere nuovi lavori – e poi dal sottosegretario Laura Castelli: non è decisamente un bel momento per Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino.

Attraverso una nota, l’ex stretto collaboratore della sindaca di Torino chiede rispetto e ribadisce la sua estraneità ai fatti: “Non ho mai ricattato Chiara Appendino. È tutto un equivoco che chiarirò nelle sedi opportune”, dichiara.

Accusato di estorsione, Pasquaretta sottolinea di avere “massimo rispetto e fiducia nel lavoro dei magistrati. Vorrei ricordare – conclude – che siamo tutti innocenti fino a prova contraria”.