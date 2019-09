Ha il pass per disabili e lo sfrutta per parcheggiare dove non potrebbe. Tutto il mondo è paese, a quanto pare: o forse credevate che i furbetti del tesserino esistessero soltanto in Italia?

Anche in questo paese asiatico chi ha il “pezzo di carta” lo sfrutta per i suoi comodi. In questo caso si può ammirare come il guidatore sia perfettamente abile e che sfrutti il pass pur non accompagnando alcun disabile.