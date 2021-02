Passa l’aspirapolvere sulla moquette ma il tubo…è staccato!!

Nel video, si vede la donna lavorare meticolosa nelle operazioni di spazzamento. Peccato per quel piccolo particolare...

Tanta fatica per nulla

Quello che si dice: tanta fatica per nulla!! Addetta alle pulizie passa l’aspirapolvere sulla moquette. Nel video, si vede la donna impegnarsi in maniera meticolosa nel lavoro di pulizia. Peccato non si sia accorta di un piccolo “particolare”, immortalato impietosamente da una telecamera di sorveglianza: il tubo dell’aspirapolvere…è staccato dal serbatoio!!