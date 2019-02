Passaggi a livello chiusi un’ora. La Canavesana di nuovo in tilt

Disagi, mercoledì mattina, per studenti e pendolari. Un guasto alla linea ha bloccato treni e passaggi a livello per ore, creando lunghi ingorghi. Al centro di tutto, ancora una volta, la Canavesana (Sfm1), che collega Rivarolo a Chieri. Intorno alle 9, infatti, si è verificato un guasto tecnico su tutta la linea che ha comportato il completo stop dei treni. Come se non bastasse, in contemporanea, tutte le sbarre dei numerosi passaggi a livello tra San Giorgio Canavese, Bosconero e Volpiano si sono abbassate e sono rimaste chiuse per quasi un’ora creando code e traffico nei pressi dei passaggi a livello. Le auto sono state costrette ad aspettare molto tempo prima di riuscire ad attraversare la ferrovia.

Il problema, in particolare a Volpiano, ha paralizzato la città, come ha raccontato sui social, in diretta, la consigliera comunale di minoranza Monica Camoletto. «È scandaloso, siamo fermi da 18 minuti con le sbarre abbassate, con i miei bimbi da portare a scuola in orario dall’altra parte della città, un paese diviso in due». A Bosconero, le sbarre dei passaggi a livello abbassate hanno costretto a una lunga attesa persino un’ambulanza della Croce bianca volpianese, ferma in attesa che le sbarre tornassero di nuovo un funzione.

L’inconveniente ha creato disagi anche ai pendolari, con ritardi intorno ai 30 minuti per tutti i convogli coinvolti. La situazione, è poi tornata alla normalità intorno alle 11.

Gtt ha poi spiegato come, in mattinata, si fosse verificato un problema tecnico tra la centrale operativa, la linea e le stazioni. I treni sono stati quindi fermati per sicurezza in attesa dei necessari interventi tecnici. Gli uomini di Gtt sono arrivati sul posto e hanno riparato il guasto che aveva colpito la centralina andata in tilt nei pressi di Volpiano.

Quello di oggi è solo uno dei tanti casi che, ormai, da tempo, riguardano la linea Sfm1. La Rivarolo-Chieri, infatti, è tra le dieci peggiori tratte ferroviarie d’Italia per i pendolari secondo lo studio pubblicato, mesi fa, da Legambiente: si trova al settimo posto della classifica dei peggiori del paese.