Sono passati 40 anni. Ci sono dei colpevoli ma la verità è lontana

Era una giornata molto calda quella di quarant’anni fa, il 2 agosto 1980. A Bologna, città dello snodo ferroviario più importante d’Italia, c’erano i treni in transito che da Milano viaggiavano verso il sud, c’erano i convogli per le spiagge dell’Adriatico e la stazione, alle 10,25, era affollata. C’erano anche studenti fuori sede dell’Alma Mater Studiorum che, terminati gli ultimi esami della sessione estiva, attendevano i treni che li riportavano a casa. Quel sabato, alle 10,25 è scoppiata la bomba.

I morti sono stati 85, i feriti 200. Più di piazza Fontana, piazza della Loggia, più dell’Italicus e di tutte le mattanze dell’epoca stragista. Due, tre, forse quattro colpevoli sono stati trovati, ma non sono mai emnerse prove inoppugnabili. E sono trascorsi quarant’anni, sono stati celebrati processi e altri sono ancora in corso. La strage di Bologna resta un mistero, il mistero dell’Italia del dopoguerra. Trame eversive di destra, servizi segreti deviati, terrorismo internazionale di matrice palestinese e quanto altro ancora. Insomma, teoremi, ma nessuna certezza. Lo scoppio, quel sabato mattina, fu tremendo, l’ala overt della stazione crollò su se stessa e schiacciò la sala d’aspetto di seconda classe, il bar e il self service. Alcuni corpi furono travati lungo le rotaie, fino al quarto binario: erano le persone che attendevano sulle banchine. Morirono giovani, anziani, uomini e donne e l’onda d’urto frantumò i vetri dell’intero edificio e di quelli al di là della piazza, dove ai tempi c’era il filobus circolare che percorreva i viali della città. Fumo nero, odore acre di morte, soccorsi disperati. Le voci concitate dei centralini di polizia e Croce Rossa, ascoltati più volte durante i processi, sono le testimonianze dello smarrimento e del terrore: «E’ crollata la stazione, per Dio ci sono decine di morti, fatele venire tutte le ambulanze: dal sant’Orsola al Rizzoli. Anche quelle del Maggiore»; «Non bastano le ambulanze, prendete i pullman di linea portiamoli così negli ospedali»; «C’era odore di gas, ma solo perché sono saltate in aria le tubature. Lo conosco l’odore dell’esplosivo», è la voce registrata di un poliziotto che chiarisce, fin da subito, che quello del 2 agosto 1980 c’è stato un attentato. L’esplosivo era nascosto dentro una valigiona scura che qualcuno aveva lasciato nella sala d’aspetto e poi si era allontanato. Un timer ha determinato l’esplosione e la morte delle 80 vittime. Corpi dilaniati, feriti gravi portati a braccio da vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri e volontari, e adagiati su decine di autobus parcheggiati davanti alla stazione. Bologna colpita al cuore, ferita l’Italia intera da un attentato che solo un mostro può aver ideato e messo in atto. Bologna e l’Italia si sono risollevate, ma resta la ferita profonda, oggi una piaga, perché tutte le ricostruzioni, giudiziarie o meno, sembrano essere moto lontane dauna verità che nessuno riesce neppure a immaginare.