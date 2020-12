A passo di danza in streaming: al via la rassegna IPuntiHome

La danza è stata forse la disciplina che, più di tutte, ha patito gli stravolgimenti causati dal coronavirus. Non più prese, non più passi a due, non più balli con folti gruppi (à la Parsons Dance), non più balletti classici. Ma, soprattutto, non più manifestazioni dedicate alle meravigliose coreografie tipiche di questa professione, capaci di stupire ed emozionare con la sinuosità dei corpi e i loro abili movimenti. Come il teatro, la musica e l’arte, però, anche la danza ha escogitato strategie alternative per continuare a sopravvivere e rinnovarsi in questo periodo di criticità. A partire dal 10 dicembre avrà, infatti, inizio la nuova programmazione de “#IPuntiHome”, la prima rassegna totalmente virtuale promossa dal direttore artistico della Compagnia EgriBiancoDanza Raphael Bianco, in sostituzione della tradizionale stagione “IPuntiDanza”. Inaugurata la scorsa primavera nel corso del primo lockdown, la manifestazione torna con la sua edizione invernale proponendo una programmazione online densa di appuntamenti, spettacoli e iniziative. Il primo dei quali avrà luogo giovedì prossimo, con gli incontri virtuali di “#IPuntiHome – Rassegna Interscambi Coreografici”, ossia la sezione dedicata agli scambi artistici inaugurati nel mese di ottobre al Teatro Erios di Vigliano Biellese.

