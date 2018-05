Pasticci…Amo – Dolce e salato per tutti i gusti

La loro intesa si è affinata come colleghi di lavoro, una dietro al banco e l’altro in laboratorio. Poi quattro anni fa Gabriella e Irineu hanno fatto un passo importante, rilevando un locale che già esisteva e rilanciandolo alla grande: è nato così il Bar Pasticceria Pasticci …Amo in via Monginevro 238/A, un classico nella zona. La parte forte è nel dolce, con una produzione fresca e giornaliera di svariati tipi di croissant da gustare insieme ad un buonissimo caffè o cappuccino, pasticceria fresca e secca, dolci monoporzione, torte per compleanni e cerimonie tradizionali e/o con immagini stampate. Ma Pasticci …Amo è anche tavola fredda a pranzo con croissant e semi-dolci farciti, pizzette e salatini, panini, piadine, toast e tanto altro.

Orario da martedì a sabato continuato 7- 19.30; domenica 7.30-13.30, 16-19.

Contatti: 342.3820204