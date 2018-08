Pastificio Bertoli – L’arte nobile della pasta fresca

Sessant’anni di attività e tre generazioni diverse che si sono alternate in laboratorio, in cucina, dietro al banco: è la storia del Pastificio Bertoli che si riscrive ogni giorno. Una lunga tradizione familiare, dal 1980 nel punto vendita di via Madama Cristina 10, e un’attenzione rigorosa per le materie prime, tutte del territorio e con rispetto massimo per la stagionalità. Nascono così le paste fresche, non solo tipiche piemontesi, paste al formo e insalate di pasta, gnocchi e cappelletti, ma anche piatti di gastronomia come polpette con piselli, verdure al vapore, frittate, le melanzane alla parmigiana, fiori di zucca in pastella quando è la giusta epoca dell’anno. E con questi anche i condimenti, dai ragù ai sughi e alle salse.

Il Pastificio Bertoli apre da lunedì a sabato con orario 8.30-13.30, 16-19.30 (mercoledì solo mattino).

Contatti: 011.6505249