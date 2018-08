Pastificio Da Virgilio – L’arte della pasta per mangiare bene e come idea regalo

Far mangiare bene i torinesi è un’arte al Pastificio Da Virgilio che non si ferma mai: dal primo negozio aperto da Virgilio Cucini in corso Casale ne sono derivati altri quattro a cominciare da quello in corso Brescia 22 (ma ci sono anche il mercato di piazza Benefica, via Mazzini 38, via Tenivelli 26 a Rivoli) e prossimamente aprirà anche quello di via Chivasso 6 a Cascine Vica.

Ognuno di loro propone pasta fresca e secca, vegana e trafilata al bronzo, prodotta e confezionata nei laboratori del Pastificio con alcuni prodotti d’eccellenza come agnolini e agnolottini, gnocchi, “caramelle” e maltagliati, ma anche alta gastronomia (frittatine) e pasticceria (crostate, bônet). Inoltre si confezionano pacchi regalo per ogni occasione.

Tutti i punti vendita sono aperti da martedì a sabato con orario 9-13, 16-19.30 (in piazza Benefica anche il lunedì mattina).