Pastiglie di ketamina nell’auto, arrestata coppia di fidanzati

Due fidanzati 23enni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Chivasso per detenzione di droga. Nell’auto della coppia i militari hanno trovato, durante un controllo, 250 grammi di ketamina in pastiglie, un farmaco utilizzato come anestetico che, in alcune forme, è assimilabile a una droga sintetica.

IL RAGAZZO E’ IN CARCERE, LA DONNA AI DOMICILIARI

Il ragazzo è stato trasferito in carcere ad Ivrea, mentre per la fidanzata, residente a Volpiano, il gip del tribunale di Ivrea ha disposto gli arresti domiciliari.