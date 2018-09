Pastore trovato morto a 2.000 metri nel Canavese

E' stato impossibile far decollare gli elicotteri per effettuare il recupero della salma

E’ stata recuperata, oggi, la salma di un pastore, Luciano Vittone, 59 anni, dalla stazione di Locana del Soccorso Alpino. L’uomo è deceduto, molto probabilmente, a causa di un malore all’Alpe Pian de Roc, a circa 2000 metri di quota nel territorio del comune di Locana, in valle Orco.

LE OPERAZIONI DI RECUPERO

Per via della pioggia e della nebbia, la squadra ha dovuto raggiungere l’alpeggio a piedi con un sanitario e i carabinieri che hanno constatato il decesso del pastore. Anche il trasporto a valle è avvenuto a piedi: è stato impossibile far decollare gli elicotteri per effettuare il recupero della salma. L’uomo era residente a Locana, in frazione Foere.