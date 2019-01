Pastori massacrati a bastonate nel Torinese: chiesto l’ergastolo per Bergero

Il 24 ottobre 2017 i pastori Costel Cornel Calinciuc (38) e Doru Olaru Constantin (28) furono uccisi a bastonate nelle campagne di Castelrosso, vicino a Chivasso.

Per quel duplice omicidio, oggi, il pm Giuseppe Drammis ha chiesto l’ergastolo per Piero Bergero, vent’anni di carcere per Romano e Daniele Bergero; 17 anni e otto mesi per Alex Bianciotto.

I quattro, anch’essi pastori residenti in Canavese, avrebbero organizzato il raid per rivalità mai sopita con la famiglia Pognant, per la quale lavoravano le due vittime: oggetto del contendere, l’uso dei terreni per il pascolo delle greggi.